Камалия показала эмоциональную встречу с дочерьми, которые живут в Лондоне (видео)

Мирабелла и Арабелла довольно часто проводят время с мамой. Впрочем, живут они отдельно.

Украинская певица Камалия показала трогательную встречу с дочерьми, которые живут в Великобритании. Видео артистка поделилась в Instagram.

Знаменитость сделала сюрприз Арабелле и Мирабелле. Она прилетела в Лондон, где в аэрпорту ее встретил бывший муж Мохаммад Захур. В частности, на видео можно увидеть дом, где живут родные люди Камалии.

"Мгновение, когда я увидела своих родненьких Мирабеллу и Арабеллу, было бесценным. Их радость и объятия сделали этот момент еще более особенным. Ничего не может сравниться с тем, чтобы быть рядом со своими девочками, чувствовать их тепло и любовь. С каждым разом понимаю, как сильно они выросли и как важно для нас быть вместе. Семья — это самое ценное, что у нас есть", — отметила певица, добавив, что немного устала после перелета, однако радость перекрывает негативные ощущения.

Камалия встретилась с дочками

Отметим, что Мирабелла и Арабелла — дочери Камалии и бизнесмена Мохаммада Захура. Они объявили о разводе весной 2023 года после 20-летнего брака.

После новостей о разрыве Камалия и Мохаммад Захур неоднократно подогревали слухи о примирении, поскольку проводили вместе время. Впрочем, тогда экс-супруги пообещали поддерживать хорошие отношения ради наследниц.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Напомним, Камалия призналась, готова ли снова выйти замуж.

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