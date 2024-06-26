Камалія показала емоційну зустріч з доньками, які живуть у Лондоні (відео)

Мірабелла та Арабелла доволі часто проводять час з мамою. Втім, живуть вони окремо.

Українська співачка Камалія показала зворушливу зустріч з доньками, які живуть у Великій Британії. Відео артистка поділилася в Instagram.

Знаменитість зробила сюрприз Арабеллі та Мірабеллі. Вона прилетіла до Лондона, де в аерпорту її зустрів колишній чоловік Мохаммад Захур. Зокрема, на відео можна побачити будинок, де живуть рідні люди Камалії.

"Мить, коли я побачила своїх рідненьких Мірабеллу і Арабеллу, була безцінною. Їхня радість і обійми зробили цей момент ще особливішим. Нічого не може зрівнятися з тим, щоб бути поруч зі своїми дівчатками, відчувати їхнє тепло і любов. З кожним разом розумію, як сильно вони виросли і як важливо для нас бути разом. Родина – це найцінніше, що у нас є", — зазначила співачка, додавши, що трохи втомилася після перельоту, проте радість перекриває негативні відчуття.

Камалія зустрілася з доньками

Зазначимо, що Мірабелла та Арабелла — доньки Камалії та бізнесмена Мохаммада Захура. Вони оголосили про розлучення навесні 2023 року після 20-річного шлюбу.

Після новин про розрив Камалія та Мохаммад Захур неодноразово підігрівали чутки про примирення, оскільки проводили разом час. Втім, тоді експодружжя пообіцяло підтримувати хороші стосунки заради спадкоємиць.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Камалія зізналася, чи готова знову вийти заміж.

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