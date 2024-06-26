Ольга Фреймут показала редкие кадры сына и дочери (фото)

Сейчас знаменитость с двумя меньшими наследниками живет в Великобритании. Старшая дочь Ольги Фреймут учится в США.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала редкие кадры двух детей. О своем досуге с наследниками звезда экрана рассказала в Instagram.

Фреймут с 6-летней дочерью Евдокией и 8-летним сыном Валерием пошли в Лондоне на особую чайную церемонию, которая, по традиции, начинается в 17:00.

"Традицию пить чай в пять вечера начала графиня Анна Бедфордская в 1840 году. Дама была ленивой, попросила как-то слуг принести ей вечером чай на подносе, а еще хлеб, масло, джемы, пирожные. С тех пор началась мода на чаепитие перед ужином. Ведь ужин у аристократов был поздно, после 22:00 вечера", — рассказала многодетная мама.

В частности, телеведущая, знаменитая безупречным знанием этикета, проверила, известны ли тонкости чаепития ее детям. Евдокия правильно ответила на вопрос, с чего начинается церемония чаепития — с застилания салфетки.

Дочь Ольги Фреймут Фото: скріншот Дети Ольги Фреймут Фото: скріншот

"Где бы мы ни были, учу детей есть аккуратно, всегда сервирую стол: тарелочка для хлеба, чашки, а не жестянки с первых дней. Прошу не брать за стол гаджеты. Просить подать что-то со стола, а не тянуться..." — рассказала о воспитании наследников Фреймут.

В частности, телеведущая считает, что со знаниями этикета ее дети будут увереннее чувствовать себя в обществе.

Также у знаменитости есть старшая дочь Злата Митчелл, которая учится в США.

Злата Митчелл

Напомним, дочь Ольги Фреймут поздравила маму с праздником.

Также Фокус писал о потере в семье Ольги Фреймут.