Отару Кушанашвили у которого обнаружили рак удалили часть кишечника

Отар Кушанашвили давно жаловался на здоровье, однако несмотря на это не обращался к врачам. На прошлой неделе журналиста экстренно госпитализировали в больницу.

53-летнему российско-грузинскому журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили, у которого обнаружили рак, провели две операции и удалили часть кишечника. Об этом у себя на странице во ВКонтакте сообщил музыкальный критик Владимир Полупанов.

По его словам, с 20 июня Кушанашвили находится в красногорской больнице, где собственно его и прооперировали. Уже вскоре журналиста планируют перевести в Красногорскую клинику, где его ждет еще одна операция

"Отару заметно лучше. Он не только пришел в себя и разговаривает, он уже самостоятельно передвигается по палате, ходит в туалет. Мне сегодня написал сообщение. По характеру письма нет никаких сомнений, что это его почерк. Он просмотрел в записи футбольный матч Грузия-Португалия, в котором победила грузинская команда. Еще больше взбодрился и порадовался. Он рвется домой. Пишет, что пора из больницы валить: "Я здесь уже 4 недели". Хотя в больнице он только с 20 июня. Но ему надоело. Как я понял, из-за перитонита пришлось удалить часть кишечника. Но ждет еще одна операция. Ему понадобится профильное учреждение", — пояснил Владимир Полупанов.

Когда проведут третью операцию пока не известно, однако по словам Владимира Полупанова, пока известны результаты биопсии, которые не такие критические, как казалось сначала.

Полупанов отметил, что Отар всей правды о своем состоянии не знает, ведь его берегут, хотя другу он написал, что "победил рак".

"Он знает, что была опухоль, считает, что ее полностью удалили", — сказал критик.

Напомним, ранее мы писали, что Отара Кушанашвили госпитализировали в больницу, где у журналиста обнаружили рак .