Бен Аффлек вывез свои вещи из семейного особняка, пока Дженнифер Лопес была в Европе

Пара, которая в июле должна была отметить вторую годовщину свадьбы, похоже, не собирается мириться.

Пока 54-летняя американская певица Дженнифер Лопес отдыхала в Италии и посещала показы на Неделе моды в Париже, ее муж Бен Аффлек времени даром не терял. Как сообщает People со ссылкой на свои источники, он вывез свои вещи из их семейного особняка в Беверли-Хиллз.

Съехав из роскошного дома за $60 миллионов, оскароносный актер снял недвижимость в Брентвуде. За жилье, которое находится всего в паре кварталов от дома его бывшей жены Дженнифер Гарнер и их троих детей, он платит $100 тысяч.

"Бен продолжает жить в съемной квартире. Он находится там уже около двух месяцев. Кажется, он в порядке. Он был в своем офисе каждый день и, кажется, сосредоточен на работе. Он также проводит время со своими детьми", – рассказал информатор.

У Аффлека и Гарнер две дочери, Вайолет (18 лет) и Серафина (15 лет), а также 12-летиний сын Сэмюэль. После размолвки с Лопес голливудская знаменитость много времени проводит с сыном, а его бывшая жена поддерживает его и надеется, что он помирится с Джей Ло.

Когда Лопес вернулась из отпуска, ее заметили в офисе Аффлека в Западном Голливуде. В отличие от мужа, она носит обручальное и помолвочное кольца. Бен же в последнее время появляется без этих символических аксессуаров.

Несмотря на то, что пара еще не давала никаких комментариев прессе по поводу вероятного развода, многие уверены, что брак обречен. Так, известная телесваха Патти Сейнджер уже предсказала, чем обернется крушение брака знаменитостей, а известная колумнистка Морин Каллахан рассказала, почему их союз изначально был обречен. Друзья звезды говорят, что Бен всегда был угрюмым и сварливым, но оставался "замечательным отцом", а близкие Аффлека обвиняют Лопес в неискренности и показушности.

Сейчас Бен и Дженнифер выставили на продажу огромный дом, который искали больше года. За эту недвижимость они хотят выручить $65 миллионов. По словам людей из окружения пары, никому из супругов этот особняк не нравился. Аффлека смущало то, что оттуда далеко до его детей, а Лопес считала, что дом с 12 спальнями слишком велик для нее.

Певица, по слухам, до последнего пыталась сохранить брак, но теперь перестала прилагать усилия и сосредоточилась на своих детях, 16-летних близнецах Максе и Эмме, а также окунулась с головой в работу. Она уже подписала новый контракт с Netflix.

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