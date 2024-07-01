54-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном платье (фото)
Звезда глянца посетила вечеринку в кругу других известных людей. В частности, на событии появилась певица Чака Хан.
54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном платье. Снимками звезда подиумов китайско-ямайского происхождения делится в Instagram.
Знаменитость посетила вечеринку в образе от лондонского бренда Annie's Ibiza. Наоми продемонстрировала фигуру в полупрозрачном черном платье в горошек. К откровенному аутфиту она добавила ряд аксессуаров, сделала эффектный макияж и распустила свои длинные темные волосы.
На ногах Наоми Кэмпбелл были черные босоножки на низкой платформе.
Также в карусели фото появилась вокалистка Чака Хан. Она выбрала для выхода черный образ и распустила свои вьющиеся волосы.
"Ты действительно самый прекрасный ангел, которого я когда-либо видела", "Королевы шоу, люблю их", "Какая ночь! Ты, как всегда, выглядела безупречно", — реагируют на новый выход Наоми Кэмпбелл ее фолловеры в соцсети.
Перед этим мама двоих детей продемонстрировала фигуру в золотистом мини-платье с глубоким декольте. К образу Наоми добавила солнцезащитные очки и клатч.
Напомним, Наоми Кэмпбелл вышла в свет в стильном брючном костюме.
Также Фокус писал о ссоре Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты.