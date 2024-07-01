54-річна Наомі Кемпбелл вийшла у світ у напівпрозорій сукні (фото)

Зірка глянців відвідала вечірку в колі інших відомих людей. Зокрема, на події зʼявилася співачка Чака Хан.

54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл вийшла у світ у напівпрозорій сукні. Знімками зірка подіумів китайсько-ямайського походження ділиться в Instagram.

Знаменитість відвідала вечірку в образі від лондонського бренду Annie’s Ibiza. Наомі продемонструвала фігуру в напівпрозорій чорній сукні в горошок. До відвертого аутфіту вона додала низку аксесуарів, зробила ефектний макіяж та розпустила своє довге темне волосся.

На ногах Наомі Кемпбелл були чорні босоніжки на низькій платформі.

Також у каруселі фото зʼявилася вокалістка Чака Хан. Вона обрала для виходу чорний образ та розпустила своє кучеряве волосся.

Наомі Кемпбелл

"Ти справді найпрекрасніший ангел, якого я коли-небудь бачила", "Королеви шоу, люблю їх", "Яка ніч! Ти, як завжди, виглядала бездоганно", — реагують на новий вихід Наомі Кемпбелл її фоловери в соцмережі.

Перед цим мама двох дітей продемонструвала фігуру в золотистій мінісукні з глибоким декольте. До образу Наомі додала сонцезахисні окуляри та клатч.

Наомі Кемпбелл

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вийшла у світ у стильному штанному костюмі.

Також Фокус писав про сварку Наомі Кемпбелл та Лінди Євангелісти.