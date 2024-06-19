Наомі Кемпбелл продемонструвала фігуру в білосніжному штанному костюмі (фото)

Знаменитість незабаром представить свою виставку. Напередодні вона перевірила експонати у вигляді суконь та фотографій.

Британська супермодель Наомі Кемпбелл продемонструвала стильний штанний костюм. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження відвідала Музей Вікторії й Альберта в Лондоні напередодні своєї майбутньої виставки "Наомі: у моді", підтриманої BOSS.

Знаменитість зʼявилася в білосніжному образі BOSS. Наомі продемонструвала фігуру в двобортному піджаку з підплічниками в стилі 80-х та штанах у тон.

Мама двох дітей взула шкіряні високі кросівки Naomi X Boss. Зокрема, Кемпбелл доповнила свій білосніжний ансамбль кількома срібними сережками, намистом і браслетом з бісеру.

Виставка "Наомі: у моді" розповідає про 40-річну кар’єру культової супермоделі у світі моди.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Виставка відкриється 22 червня 2024 року і триватиме до 6 квітня 2025 року. На ній будуть представлені речі від дизайнерів, які допомогли в роки ранньої кар’єри Наомі Кемпбелл — Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh тощо.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

"Перша виставка такого роду, присвячена екстраординарній кар’єрі фотомоделі Наомі Кемпбелл. Завдяки роботі провідних світових дизайнерів і фотографів ми відзначаємо її творчу співпрацю, активність і далекосяжний культурний вплив", — зазначають організатори події.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у сукні Chanel відвідала Каннський кінофестиваль-2024.

Також Фокус писав про сварку Наомі Кемпбелл та Лінди Євангелісти.