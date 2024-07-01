Князь и княгиня Монако отмечают годовщину свадьбы (фото)

Официальная церемония состоялась 1 июля 2011 года. На следующий день пара венчалась.

Князь Монако Альбер ІІ и княгиня Шарлен отмечают 13-ю годовщину бракосочетания. Праздничный кадр появился на официальной странице супругов в Instagram.

"Поздравляю с годовщиной свадьбы их высочества князя Альбера II и княгиню Шарлен", — отметила пресс-служба монаршей пары.

На фото, которое сделал Эрик Матон, Шарлен и Альбер позируют спиной на фоне своих подданных. Также на кадре видно дочь супругов Габриэллу. Судя по всему, снимок сделали на день рождения князя Альбера II весной 2024.

Князь и княгиня Монако

Сын княгини Грейс Келли и его избранница воспитывают двух общих детей. Жак и Габриэлла родились в декабре 2014 года. Их отец — князь Монако. Мама — княгиня и бывшая пловчиха, олимпийская чемпионка. Пара познакомилась на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет они поженились.

Своих наследников Альбер II назвал Жак-Оноре-Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Мальчик получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а девочка — принцессы Монако и графини де Карладез.

Князь и княгиня Монако с детьми Фото: Getty Images

Шарлен — первая женщина в жизни князя Альбера II, с которой он дошел до алтаря. От предыдущих отношений у монарха есть двое внебрачных детей.

Напомним, княгиня Шарлен продемонстрировала новую прическу.

Также Фокус писал о трогательном фото княгини Шарлен с детьми.