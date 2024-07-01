Князь и княгиня Монако отмечают годовщину свадьбы (фото)
Официальная церемония состоялась 1 июля 2011 года. На следующий день пара венчалась.
Князь Монако Альбер ІІ и княгиня Шарлен отмечают 13-ю годовщину бракосочетания. Праздничный кадр появился на официальной странице супругов в Instagram.
"Поздравляю с годовщиной свадьбы их высочества князя Альбера II и княгиню Шарлен", — отметила пресс-служба монаршей пары.
На фото, которое сделал Эрик Матон, Шарлен и Альбер позируют спиной на фоне своих подданных. Также на кадре видно дочь супругов Габриэллу. Судя по всему, снимок сделали на день рождения князя Альбера II весной 2024.
Сын княгини Грейс Келли и его избранница воспитывают двух общих детей. Жак и Габриэлла родились в декабре 2014 года. Их отец — князь Монако. Мама — княгиня и бывшая пловчиха, олимпийская чемпионка. Пара познакомилась на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет они поженились.
Своих наследников Альбер II назвал Жак-Оноре-Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Мальчик получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а девочка — принцессы Монако и графини де Карладез.
Шарлен — первая женщина в жизни князя Альбера II, с которой он дошел до алтаря. От предыдущих отношений у монарха есть двое внебрачных детей.
Напомним, княгиня Шарлен продемонстрировала новую прическу.
Также Фокус писал о трогательном фото княгини Шарлен с детьми.