Князь та княгиня Монако відзначають річницю весілля (фото)

Офіційна церемонія відбулася 1 липня 2011 року. На наступний день пара вінчалася.

Князь Монако Альбер ІІ т княгиня Шарлін відзначають 13-ту річницю одруження. Святковий кадр зʼявився на офіційній сторінці подружжя в Instagram.

"Вітаю з річницею весілля їх високості князя Альбера II та княгиню Шарлін", — зазначила пресслужба монаршої пари.

На фото, яке зробив Ерік Матон, Шарлін та Альбер позують спиною на фоні своїх підданих. Також на кадрі видно доньку подружжя Габріеллу. Судячи з усього, знімок зробили на день народження князя Альбера ІІ.

Князь та княгиня Монако

Син княгині Грейс Келлі та його обраниця виховують двох спільних дітей. Жак та Габріелла народилися у грудні 2014 року. Їхній батько — князь Монако. Мама — княгиня та колишня плавчиня, олімпійська чемпіонка. Пара познайомилася на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років вони одружилися.

Своїх спадкоємців Альбер ІІ назвав Жак-Оноре-Реньє та Габріелла Тереза Марія. Хлопчик отримав титули наслідного принца Монако та маркіза де Бо, а дівчинка — принцеси Монако та графині де Карладез.

Князь та княгиня Монако з дітьми Фото: Getty Images

Шарлін — перша жінка у житті князя Альбера ІІ, з якою він дійшов до вівтаря. Від попередніх стосунків у монарха є двоє позашлюбних дітей.

Нагадаємо, княгиня Шарлін продемонструвала нову зачіску.

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