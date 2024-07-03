Комик Ник Кэннон застраховал свои гениталии на баснословную сумму

У Ника – 12 детей от семи разных женщин. Свои репродуктивные органы Кэннон считает самым ценным активом.

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43-летний американский актер, комик, ведущий "Певец в маске" и бывший муж Мэрайи Керри, Ник Кэннон, который считается самым многодетным биологическим отцом Голливуда, застраховал свои гениталии на $10 миллионов, сообщает Entertainment Tonight.

Знаменитость, имеющий 12 биологических детей от разных женщин, назвал свои репродуктивные органы "самым ценным активом".

"Мне пришлось застраховать их. Потому что вы слышите о том, как все эти разные знаменитости страхуют свои ноги… Поэтому я подумал: "Эй, ну, мне нужно застраховать свою самую ценную часть тела", – поделился он в беседе с журналистами таблоида.

Все это было сделано в партнерстве с компанией по производству органического мыла и средств по уходу для мужчин, но Кэннон подчеркнул, что страховка не является показателем того, что он планирует в ближайшее время расширять свое семейство.

"Я просто слежу за тем, чтобы что-то не пошло не так", — подчеркнул он.

Недавно его сын Легендари, который появился на свет 28 июня 2022 года, отметил свой второй день рождения, и его отец не скрывает радости по поводу того, как быстро растет и развивается его малыш.

День рождения Легендари

"Я серьезно, я очень впечатлен, просто исходя из его социальных навыков. Я имею в виду, что он один из тех детей, у которых такая индивидуальность и которые очень разговорчивы – даже в два года! Очевидно, что у меня есть много детей, которые смогут увидеть, как он определенно более общительный, и кажется, что он почти создан для этого мира", – добавил Кэннон.

Актриса Бре Тьези, мать Легендари, добавила, что Ник – прекрасный отец.

"Он очень хорошо с этим справляется. Мне кажется, именно поэтому никто никогда ничего не слышит плохого о нем, потому что мы все счастливы. Мы все заставляем это работать. Он такой хороший человек, искренне, и ему действительно не все равно, и он действительно хочет быть там, и он никогда ничего не испортит. Когда ты что-то делаешь, становится легче, потому что ты знаешь, что он приложит усилия и появится", – считает она.

Помимо сына от Тьези, Кэннон также является отцом еще 11 детей от нескольких других женщин. У него есть 13-летние близнецы Монро и Марокко от бывшей жены Мэрайи Кэри, семилетний сын Голден Сэгон, годовалый Райз Мессайя и дочь Пауэрфул Куин, которой сейчас три года, от Бриттани Белл, трехлетние двойняшки Зайон Миксолидиан и Зиллион Хейр "Зилли" от Эбби Де Ла Розы, годовалая Оникс Айс Коул от ЛаНиши Коул, годовалая Хало от Алисы Скотт. Второй сын Кэннона и Скотт, Зен, умер от рака мозга в возрасте 5 месяцев в 2021 году. Также у него есть годовалый сын Бьютифул Цеппелин.

Двойняшки Зайон и Зиллион

Ранее Фокус писал, что супермодель Хайди Клум застраховала свои ноги более чем на $2 миллиона.