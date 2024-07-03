Комік Нік Кеннон застрахував свої геніталії на нечувану суму

У Ніка — 12 дітей від семи різних жінок. Свої репродуктивні органи Кеннон вважає найціннішим активом.

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43-річний американський актор, комік, ведучий "Співак у масці" і колишній чоловік Мераї Керрі, Нік Кеннон, якого вважають найбагатодітнішим біологічним батьком Голлівуду, застрахував свої геніталії на $10 мільйонів, повідомляє Entertainment Tonight.

Знаменитість, який має 12 біологічних дітей від різних жінок, назвав свої репродуктивні органи "найціннішим активом".

"Мені довелося застрахувати їх. Тому що ви чуєте про те, як всі ці різні знаменитості страхують свої ноги... Тому я подумав: "Гей, ну, мені потрібно застрахувати свою найціннішу частину тіла", — поділився він у бесіді з журналістами таблоїда.

Усе це було зроблено в партнерстві з компанією з виробництва органічного мила і засобів для догляду для чоловіків, але Кеннон наголосив, що страховка не є показником того, що він планує найближчим часом розширювати своє сімейство.

"Я просто стежу за тим, щоб щось не пішло не так", — підкреслив він.

Нещодавно його син Легендарі, який з'явився на світ 28 червня 2022 року, відзначив свій другий день народження, і його батько не приховує радості з приводу того, як швидко росте і розвивається його малюк.

День народження Легендарі

"Я серйозно, я дуже вражений, просто виходячи з його соціальних навичок. Я маю на увазі, що він один із тих дітей, у яких така індивідуальність і які дуже говіркі — навіть у два роки! Очевидно, що у мене є багато дітей, які зможуть побачити, як він безумовно більш товариський, і здається, що він майже створений для цього світу", — додав Кеннон.

Актриса Бре Тьезі, мати Легендарі, додала, що Нік — чудовий батько.

"Він дуже добре з цим справляється. Мені здається, саме тому ніхто ніколи нічого не чує поганого про нього, тому що ми всі щасливі. Ми всі змушуємо це працювати. Він така хороша людина, щиро, і йому дійсно не байдуже, і він дійсно хоче бути там, і він ніколи нічого не зіпсує. Коли ти щось робиш, стає легше, тому що ти знаєш, що він докладе зусиль і з'явиться", — вважає вона.

Крім сина від Тьезі, Кеннон також є батьком ще 11 дітей від кількох інших жінок. У нього є 13-річні близнюки Монро і Марокко від колишньої дружини Мераї Кері, семирічний син Голден Сегон, однорічний Райз Мессайя і донька Пауерфул Квін, якій зараз три роки, від Бріттані Белл, трирічні двійнята Зайон Міксолідіан і Зілліон Хейр "Зіллі" від Еббі Де Ла Рози, однорічна Онікс Айс Коул від ЛаНіші Коул, однорічна Хало від Аліси Скотт. Другий син Кеннона і Скотт, Зен, помер від раку мозку у віці 5 місяців 2021 року. Також у нього є однорічний син Бьютіфул Цеппелін.

Двійнята Зайон і Зілліон

Раніше Фокус писав, що супермодель Гайді Клум застрахувала свої ноги більш ніж на $2 мільйони.