Акцент на черном: Моника Беллуччи и Тим Бертон появились вместе на публике (фото)

Об отношениях пары известно с начала 2023 года. Они время от времени появляются вместе на публичных мероприятиях.

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи вышла в свет со своим бойфрендом, 65-летним режиссером Тимом Бертоном. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Малена" появилась в черном полупрозрачном платье-пальто, держась за руки со своим избранником на 64-й церемонии награждения Globo d'Oro на вилле Массимо в Риме, Италия.

Ее роскошный образ был дополнен черными очками, колготами и кожаной сумочкой с шипами. Мама двоих детей была в туфлях на каблуках.

Моника свела к минимуму драгоценности, продемонстрировав лишь золотое ожерелье-колье и кольцо. Свои волосы знаменитая итальянка распустила.

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Getty Images

Моника и Тим держались за руки, появившись на публике в столице Италии.

Режиссер, который долгое время был в отношениях с Хеленой Бонэм Картер, дополнял Беллуччи в черном деловом костюме и полупрозрачных очках.

Моника Беллуччи и Тим Бертон

Об отношениях Моники и Тима известно уже более года. До этого итальянка долгое время была замужем за французским актером Венсаном Касселем, которому родила двух дочерей — Деву и Леони. В 2019-м Беллуччи рассталась с молодым художником Николя Лефевром.

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон вышли вместе на красную дорожку.

Также Фокус писал о романтическом свидании Моники Беллуччи и Тима Бертона.