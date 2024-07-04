На кухне Риз Уизерспун навели порядок: реакция актрисы (видео)

Эмили и Лорен сделали все для того, чтобы кухня звезды стала еще более комфортно и удобной.

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48-летняя американская актриса и продюсер Риз Уизерспун показала огромную кухню в своем доме в Нэшвилле стоимостью $ 4,2 миллиона, став участницей шоу The Home Edit, которое было опубликовано на YouTube.

Кухня Уизерспун очень светлая, со множеством окон, которые пропускают внутрь естественный свет, а кирпичные стены придают комнате деревенский вид. Там же есть мраморные столешницы и синяя мебель, которая выделяется на темном фоне стен.

Сферообразные светильники с золотыми деталями расположены над длинным островом прямоугольной формы, на одной стороне которого размещена раковина с золотым краном. На нем же чуть в сторону видна и индукционная плита.

Перед островом стоят шесть барных стульев коричневого цвета, а прямо напротив комнаты стоял стол.

Помимо кирпичных стен, в открытой комнате также есть деревянный пол и стены, выкрашенные в белый цвет с синей окантовкой, гармонирующей с цветовой гаммой шкафов.

На потолке расположены верхние светильники, которые обеспечивают дополнительную яркость помимо различных окон и французских дверей.

Создатели шоу Эмили и Лорен помогли актрисе оптимизировать пространство на кухне. Они сначала поработали над кухонными ящиками, чтобы классифицировать кухонную утварь Риз, полотенца и другие предметы, такие как кольца для салфеток и соломинки.

В углу комнаты рядом с островом находился чулан с деревянными дверями. Там зрители увидели несколько полок, заполненных стеклянной посудой, скатертями и салфетками. На противоположной стороне кухни, рядом с дополнительной столешницей и холодильником, находится витрина.

Эмили и Лорен организовали витрину, оставив только белую посуду и прозрачную стеклянную посуду, чтобы все соответствовало одной цветовой гамме. На стеклянных полках также было разбросано несколько зеленых растений.

В кладовой с синими полками девушки тоже навели порядок, расставив все по цвету и по продуктам. На нескольких полках в прозрачных ящиках стояли канцелярские товары, а закуски, такие как батончики мюсли и чипсы, поставили немного ниже.

После этого Риз смогла вернуться на кухню, чтобы осмотреть недавно обустроенное пространство, и сначала начала с кладовой. Она была поражена тем, как теперь организовано ее пространство.

Осмотрев все, напоследок Уизерспун заглянула на холодильник, где тоже навели порядок.

"О боже мой. Это безумие. Даже фрукты организованы!" – воскликнула она.

На ящиках и полках внутри холодильника были надписи, чтобы Риз могла быстро найти нужные предметы.

В конце видео голливудская звезда выразила благодарность и сказала:

"Знаете, я ваш фанат номер один, и The Home Edit невероятен. Фанат уже много лет и спасибо. Вы всегда делаете любое пространство намного красивее".

Ранее Фокус писал, что Риз Уизерспун поделилась семейными фотографиями своего дома.