На кухні Різ Візерспун навели лад: реакція акторки (відео)

Емілі та Лорен зробили все для того, щоб кухня зірки стала ще комфортнішою та зручнішою.

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48-річна американська акторка і продюсерка Різ Візерспун показала величезну кухню у своєму будинку в Нешвіллі вартістю $4,2 мільйона, ставши учасницею шоу The Home Edit, яке було опубліковано на YouTube.

Кухня Візерспун дуже світла, з безліччю вікон, які пропускають всередину природне світло, а цегляні стіни надають кімнаті сільського вигляду. Там же є мармурові стільниці і сині меблі, які виділяються на темному тлі стін.

Сфероподібні світильники із золотими деталями розташовані над довгим островом прямокутної форми, на одному боці якого розміщена раковина із золотим краном. На ньому ж трохи вбік видно й індукційну плиту.

Перед островом стоять шість барних стільців коричневого кольору, а прямо навпроти кімнати стояв стіл.

Крім цегляних стін, у відкритій кімнаті також є дерев'яна підлога і стіни, пофарбовані в білий колір із синім окантуванням, що гармонує з колірною гамою шаф.

На стелі розташовані верхні світильники, які забезпечують додаткову яскравість, крім різних вікон і французьких дверей.

Творці шоу Емілі та Лорен допомогли акторці оптимізувати простір на кухні. Вони спочатку попрацювали над кухонними ящиками, щоб класифікувати кухонне начиння Різ, рушники та інші предмети, як-от кільця для серветок і соломинки.

У кутку кімнати поруч з островом була комора з дерев'яними дверима. Там глядачі побачили кілька полиць, заповнених скляним посудом, скатертинами та серветками. На протилежному боці кухні, поруч із додатковою стільницею і холодильником, розташована вітрина.

Емілі та Лорен організували вітрину, залишивши тільки білий посуд і прозорий скляний посуд, щоб усе відповідало одній колірній гамі. На скляних полицях також було розкидано кілька зелених рослин.

У коморі з синіми полицями дівчата теж навели лад, розставивши все за кольором і за продуктами. На кількох полицях у прозорих ящиках стояли канцелярські товари, а закуски, як-от батончики мюслі та чіпси, поставили трохи нижче.

Після цього Різ змогла повернутися на кухню, щоб оглянути нещодавно облаштований простір, і спочатку почала з комори. Вона була приголомшена тим, як тепер організовано її простір.

Оглянувши все, наостанок Візерспун зазирнула на холодильник, де теж навели лад.

"О боже мій. Це безумство. Навіть фрукти організовані!" — вигукнула вона.

На шухлядах і полицях усередині холодильника були написи, щоб Різ могла швидко знайти потрібні предмети.

Наприкінці відео голлівудська зірка висловила вдячність і сказала:

"Знаєте, я ваша фанатка номер один, і The Home Edit неймовірний. Фанат уже багато років і спасибі. Ви завжди робите будь-який простір набагато красивішим".

Раніше Фокус писав, що Різ Візерспун поділилася сімейними фото свого будинку.