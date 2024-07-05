"Не могут не улыбаться": как изменились отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Монаршая пара жената 13 лет и воспитывает троих детей. Последние месяцы особенно тяжелые для семьи, ведь Кэтрин диагностировали онкологию.

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Стало известно, как принц Уильям поддержал жену Кейт Миддлтон во время ее борьбы с раком. Об этом пишет US Weekly.

Будущий король Великобритании стал "постоянным источником силы" для возлюбленной во время ее борьбы с онкологией.

В течение многих лет фотограф Самир Хусейн фотографировал сына короля Чарльза III и принцессу Кейт во время их официальных выходов. Одно из его любимых фото было сделано во время тура супругов по Индии в 2016 году. Тогда мама троих детей пыталась стрелять из лука, однако именно этот момент Хусейн не успел поймать.

"Кейт смеялась, а потом рядом с ней есть Уильям, и они двое смеются. Всегда есть короткие моменты, когда вы действительно можете увидеть любовь между ними", — вспоминает фотограф.

Так было и 15 июня 2024 года на параде Trooping the Colour, первом публичном появлении принцессы Уэльской после обнаружения у нее рака в марте. Тогда пара в сопровождении своих детей, 10-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи, стояла бок о бок на балконе Букингемского дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на Trooping the Colour 2024

"Кейт смотрела на Уильяма. [Они выглядели] как все в восторге", — добавляет Хусейн.

Кейт Миддлтон на Trooping the Colour 2024 Фото: Getty Images

"Уильям и Кейт кажутся совсем другой парой! Раньше они были более сдержанными. Но теперь они не могут не смотреть друг на друга и не улыбаться", — считает эксперт.

Напомним, какого будущего принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят для своих меньших детей.

Также Фокус писал о редком появлении на публике мамы Кейт Миддлтон.