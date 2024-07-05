"Не можуть не посміхатися": як змінилися стосунки принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Монарша пара одружена 13 років та виховує трьох дітей. Останні місяці особливо важкі для родини, адже Кетрін діагностували онкологію.

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Стало відомо, як принц Вільям підтримав дружину Кейт Міддлтон під час її боротьби з раком. Про це пише US Weekly.

Майбутній король Великої Британії став "постійним джерелом сили" для коханої під час її боротьби з онкологією.

Протягом багатьох років фотограф Самір Хусейн фотографував сина короля Чарльза ІІІ та принцесу Кейт під час їхніх офіційних виходів. Одне з його улюблених фото було зроблено під час туру подружжя Індією у 2016 році. Тоді мама трьох дітей намагалася стріляти з лука, проте саме цей момент Хусейн не встиг зловити.

"Кейт сміялася, а потім поруч з нею є Вільям, і вони двоє сміються. Завжди є короткі моменти, коли ви дійсно можете побачити любов між ними", — пригадує фотограф.

Так було і 15 червня 2024 на параді Trooping the Colour, першій публічній появі принцеси Уелсьької після виявлення у неї раку в березні. Тоді пара в супроводі своїх дітей, 10-річного принца Джорджа, 9-річної принцеси Шарлотти та 6-річного принца Луї, стояла пліч-о-пліч на балконі Букінгемського палацу.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми на Trooping the Colour 2024

"Кейт дивилася на Вільяма. [Вони виглядали] як усі в захваті", — додає Хусейн.

Кейт Міддлтон на Trooping the Colour 2024 Фото: Getty Images

"Вільям і Кейт здаються зовсім іншою парою! Раніше вони були більш стриманими. Але тепер вони не можуть не дивитися одне на одного і не посміхатися", — вважає експерт.

Нагадаємо, якого майбутнього принц Вільям та Кейт Міддлтон хочуть для своїх менших дітей.

Також Фокус писав про рідкісну появу на публіці мами Кейт Міддлтон.