"Блестящий шаг": почему Кейт Миддлтон стала фотографом в семье

Принцесса Уэльская снимает детей, мужа и других членов монаршей семьи. Впрочем, это хорошо продуманный план, чтобы облегчить детство своим наследникам.

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Кейт Миддлтон делает "беспрецедентный шаг", чтобы защитить своих детей после сложного детства принца Уильяма. Об этом пишет Mirror.

Принцесса Уэльская часто снимает особые моменты мужа и их наследников — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Недавно она поделилась необычным фото со дня рождения Уильяма, на котором будущий монарх радостно прыгает рядом с детьми.

Оказалось, что роль семейного фотографа Кэтрин взяла на себя не просто так.

Принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Монаршая персона сделала этот шаг, увидев негативное влияние внимания СМИ на жизнь принца Уильяма.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Журналистка Афуа Хейган подчеркнула смелый шаг Кейт в документальном фильме: "Принцесса Уэльская понимает, кто она такая, в каком положении она находится. Она также понимает интерес к своей семье, особенно к своим детям, что люди хотят видеть их взрослыми. Так что она понимает, что эти фотографии нужны прессе".

Хейган продолжила: "Принцесса Уэльская собственными глазами видела через своего мужа, принца Уильяма, вред, который пресса нанесла его жизни, и поэтому она поняла, что если она может что-то с этим сделать, если она может взять под контроль, тогда она должна сделать это".

Журналистка назвала это "абсолютно блестящим шагом".

Кейт Миддлтон фотографировала дочь Шарлотту Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Королевская корреспондент Ингрид Сьюард считает, что Кейт фактически стала "основным фотографом семьи", избавив детей от дискомфорта позировать незнакомцам.

Напомним, Кейт Миддлтон обвинили в симуляции рака.

Также Фокус писал о вероятности примирения Уэльских и Сассекских.