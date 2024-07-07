"Блискучий крок": чому Кейт Міддлтон стала фотографом у родині

Принцеса Уельська знімає дітей, чоловіка та інших членів монаршої родини. Втім, це добре продуманий план, аби полегшити дитинство своїм спадкоємцям.

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Кейт Міддлтон робить "безпрецедентний крок", щоб захистити своїх дітей після складного дитинства принца Вільяма. Про це пише Mirror.

Принцеса Уельська часто знімає особливі моменти чоловіка та їхніх спадкоємців — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Нещодавно вона поділилася незвичайним фото з дня народження Вільяма, на якому майбутній монарх радісно стрибає поруч з дітьми.

Виявилося, що роль сімейного фотографа Кетрін взяла на себе не просто так.

Принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Монарша персона зробила цей крок, побачивши негативний вплив уваги ЗМІ на життя принца Вільяма.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Журналістка Афуа Хейган підкреслила сміливий крок Кейт у документальному фільмі: "Принцеса Уельська розуміє, хто вона така, в якому становищі вона перебуває. Вона також розуміє інтерес до своєї сім’ї, особливо до своїх дітей, що люди хочуть бачити їх дорослими. Тож вона розуміє, що ці фотографії потрібні пресі".

Хейган продовжила: "Принцеса Уельська на власні очі бачила через свого чоловіка, принца Вільяма, шкоду, яку преса завдала його життю, і тому вона зрозуміла, що якщо вона може щось з цим зробити, якщо вона може взяти під контроль, тоді вона повинна зробити це".

Журналістка назвала це "абсолютно блискучим кроком".

Кейт Міддлтон фотографувала доньку Шарлотту Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Королівська кореспондентка Інгрід Сьюард вважає, що Кейт фактично стала "основним фотографом сім’ї", позбавивши дітей від дискомфорту позувати незнайомцям.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон звинуватили в симуляції раку.

Також Фокус писав про ймовірність примирення Уельських та Сассекських.