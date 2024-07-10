Игорь Кондратюк отреагировал на слова экс-коллеги по "Х-фактору" Сереги, который поддержал войну

Игорь Кондратюк с юмором отреагировал на циничные слова рэпера Сереги, который работал на украинских проектах.

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Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк отреагировал на заявление белорусского рэпера Сереги, который ранее работал с ним в проекте "Х-фактор", который спустя два года после полномасштабного вторжения, цинично поддержал войну в Украине. Свою реакцию Кондратюк опубликовал у себя на странице в Фейсбук.

В частности, речь идет о публичном высказывании Сереги в интервью пропагандиста Бориса Корчевникова, в котором он заявил, что вывез сыновей из Украины, ведь боялся, чтобы их не воспитывали нацисты. В этом же интервью он отметил, что Россия не нападала на Украину, а лишь проводит специальную-военную операцию.

Серега и Игорь Кондратюк Фото: Из открытых источников

Несмотря на то, что рэпер много лет прожил в Киеве и Харькове, которые сегодня активно обстреливаются российской армией, артист заявил, что если бы он не вывез детей, то именно из-за них украинская власть давила бы на его политические взгляды.

Такие слова рэпера, с которым несколько лет работал Игорь Кондратюк, задели продюсера, который решил прокомментировать его высказывания.

"Тут брутального Серегу брутально поймало ФСБ, кажется. А мо' он чем-то сильно затянулся? Или просто моча в голову подошла. Блин, с кем приходилось работать!!!", — написал Кондратюк.

Игорь Кондратюк отреагировал на слова Сереги

Напомним, ранее мы писали, что в Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете".

Кроме этого, Фокус писал, что звезду сериала "Ольга" Яну Троянову внесли в список "террористов и экстремистов".