Ігор Кондратюк відреагував на слова ексколеги по "Х-фактору" Серьоги, який підтримав війну

Ігор Кондратюк з гумором відреагував на цинічні слова репера Серьоги, який працював на українських проєктах.

Related video

Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк відреагував на заяву білоруського репера Серьоги, який раніше працював з ним в проєкті "Х-фактор", котрий через два роки після повномасштабного вторгнення, цинічно підтримав війну в Україні. Свою реакцію Кондратюк опублікував у себе на сторінці в Фейсбук.

Зокрема, мова йде про публічне висловлювання Серьоги в інтерв’ю пропагандиста Бориса Корчевнікова, в якому він заявив, що вивіз синів з України, адже боявся, щоб їх не виховували нацисти. У цьому ж інтерв’ю він наголосив, що Росія не нападала на Україну, а лише проводить спеціальну-військову операцію.

Серьога та Ігор Кондратюк Фото: З відкритих джерел

Попри те, що репер багато років прожив в Києві та Харкові, які сьогодні активно обстрілюються російською армією, артист заявив, що якби він не вивіз дітей, то саме через них українська влада тиснула б на його політичні погляди.

Такі слова репера, з яким кілька років працював Ігор Кондратюк, зачепили продюсера, який вирішив прокоментувати його висловлювання.

"Тут брутального Серьогу брутально поімєло ФСБ, здається. А мо' він чимось сильно затягнувся? Або просто сеча в голову підійшла. Блін, з ким доводилось працювати!!!", — написав Кондратюк.

Ігор Кондратюк відреагував на слова Серьоги

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит".

Крім цього, Фокус писав, що зірку серіалу "Ольга" Яну Троянову внесли до списку "терористів та екстремістів".