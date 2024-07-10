Румер Уиллис поделилась трогательными снимками с годовалой дочерью (фото)

Румер и Дерек поженились в 2022 году и сейчас вместе воспитывают годовалую дочь Луэтту. Знаменитая мама старается не расставаться с малышкой даже во время съемок.

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Старшая дочь звезд Голливуда Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер гордится тем, что ее 15-месячный ребенок посетил съемочную площадку фильма "Изломанная тропа". Актриса 9 июля опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует с дочерью Луэттой Айсли.

На фотографиях 35-летняя звезда сериала "Однажды в Голливуде" на фоне декораций держит на руках свою маленькую дочь. Румер была одета в комбинезон, а на лице заметен грим со спецэффектом крови.

"Чувак, я люблю свою маленькую Лу. Можно сказать, что она Уиллис, потому что, когда она пришла навестить маму на съемочной площадке, а я была вся в крови, она даже не вздрогнула, она просто протянула руки, крепко схватила меня и крепко поцеловала", — написала Румер.

Она также добавила снимок, на котором она кормит грудью свою малышку, готовясь снова предстать перед камерой. "Я не воспринимаю как должное привилегию иметь работу, которая позволяет мне иметь рядом с собой дочь. Я чувствую огромную благодарность к системе поддержки, которая у меня здесь есть. Это позволяет мне приходить и делать свою работу наилучшим образом… У Лу здесь, на съемочной площадке, целый фан-клуб. И много новых дядюшек, которые ее балуют и любят", — поделилась актриса.

На другом снимке мать нежно целует свою маленькую дочь на съемочной площадке, также их можно увидеть позирующими с лошадьми. Публикация произвела фурор среди 1,1 миллиона подписчиков Румер, собрав более 26,7 тысяч лайков и множество комментариев.

Ее коллега по фильму "Сломанный след" Джеймс Лэндри Хеберт написал: "Лу — словно солнечный луч в пасмурный день, и это замкнувшийся круг! Одна ее улыбка может в одно мгновение смыть все ваши тревоги". Румер родила Луэтту от Дерека Ричарда Томаса 18 апреля 2023 года. Он также присоединился к посту, написав: "Наша дочь потрясающая!".

Напомним, 30 мая дочь Брюса Уиллиса рассказала о его отношениях с внучкой. Румер также поделилась новостями о состоянии больного актера.