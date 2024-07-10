Румер Вілліс поділилася зворушливими знімками з однорічною донькою (фото)

Румер і Дерек одружилися 2022 року і зараз разом виховують однорічну доньку Луетту. Знаменита мама намагається не розлучатися з малятком навіть під час зйомок.

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Старша дочка зірок Голлівуду Брюса Вілліса і Демі Мур Румер пишається тим, що її 15-місячна дитина відвідала знімальний майданчик фільму "Зламана стежка". Актриса 9 липня опублікувала в Instagram знімки, на яких вона позує з донькою Луеттою Айслі.

На світлинах 35-річна зірка серіалу "Одного разу в Голлівуді" на тлі декорацій тримає на руках свою маленьку доньку. Румер була одягнена в комбінезон, а на обличчі помітний грим зі спецефектом крові.

"Чувак, я люблю свою маленьку Лу. Можна сказати, що вона Вілліс, тому що, коли вона прийшла провідати маму на знімальному майданчику, а я була вся в крові, вона навіть не здригнулася, вона просто простягнула руки, міцно схопила мене і міцно поцілувала", — написала Румер.

Вона також додала знімок, на якому вона годує грудьми свою дитину, готуючись знову постати перед камерою. "Я не сприймаю як належне привілей мати роботу, яка дає мені змогу мати поруч із собою доньку. Я відчуваю величезну вдячність до системи підтримки, яка у мене тут є. Це дає мені змогу приходити і робити свою роботу якнайкраще... У Лу тут, на знімальному майданчику, цілий фан-клуб. І багато нових дядечків, які її балують і люблять", — поділилася актриса.

На іншому знімку мати ніжно цілує свою маленьку дочку на знімальному майданчику, також їх можна побачити, коли вони позують з кіньми. Публікація викликала фурор серед 1,1 мільйона підписників Румер, зібравши понад 26,7 тисяч лайків і безліч коментарів.

Її колега по фільму "Зламаний слід" Джеймс Лендрі Хеберт написав: "Лу — немов сонячний промінь у похмурий день, і це замкнуте коло! Одна її посмішка може в одну мить змити всі ваші тривоги". Румер народила Луетту від Дерека Річарда Томаса 18 квітня 2023 року. Він також приєднався до допису, написавши: "Наша дочка приголомшлива!".

Нагадаємо, 30 травня дочка Брюса Вілліса розповіла про його стосунки з онукою. Румер також поділилася новинами про стан хворого актора.