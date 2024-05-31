Дочка Брюса Вілліса показала своїх чоловіка і дочку (фото)

Румер і Дерек одружилися 2022 року і зараз разом виховують однорічну доньку Луетту.

35-річна Румер Вілліс, дочка Демі Мур і Брюса Вілліса, зворушливо привітала свого чоловіка-музиканта Дерека Річарда Томаса з 30-річчям, опублікувавши зворушливий пост в Instagram.

Вона поділилася знімками коханого чоловіка, а також спільними кадрами і фото Томаса з їхньою донькою Луеттою.

"Сьогодні тобі 30 30-го числа. Мій чоловіче, ти старієш, як хороше вино, дитинко. Сьогодні було чудово. Провести день, нюхаючи квіти, гуляючи вулицями міста, ділячись із нашою донькою природними краєвидами світу, захованими дорогоцінним камінням у крихітних куточках і чарівною їжею. Сьогодні ти випустив свою першу книжку ("Як зробити ґрунт"). Я так пишаюся тобою і дуже тебе люблю. Я знаю, що цей рік і твоє 30-річчя будуть найкращим десятиліттям. Ласкаво просимо до клубу 30-річних. P.s. ти холоднокровний лис", — ідеться в підписі до знімків.

Румер Вілліс тривалий час не поспішала всерйоз облаштовувати особисте життя. Акторка зустрічалася з дамським угодником Гаррі Мортоном, колегами Рафі Гавроном, Мікою Алберті, Кордом Оверстрітом, Рікі Віттлом, журналістом Джейсоном Блером, танцівником Велом Чмерковським.

У вересні 2020-го Армі Гаммер спровокував чутки про роман із донькою Брюса Вілліса, коли пару помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі.

Дівчина ніяк не коментувала дозвільні домисли, поки не здивувала публіку тим, що почала зустрічатися з фронтменом гурту Vista Kicks Дереком Річардом Томасом. У грудні 2022-го з'ясувалося, що закохані чекають на первістка.

18 квітня 2023 року Румер народила доньку, яку назвали Луетта Айслі Томас Вілліс.

Раніше Румер назвала Томаса найталановитішим співаком і автором пісень, якого вона чула за дуже довгий час, можливо, коли-небудь. "У цього чоловіка моє серце. Ти холоднокровний лис. Я так рада, що ти з'явився в моєму житті!" — зізнавалася вона в соцмережах.

Нагадаємо, Фокус писав, що Румер Вілліс розповіла про стан тяжкохворого батька.