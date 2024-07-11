Жена Ричарда Гира показала редкие кадры его сыновей (фото)

Вскоре семья переедет в Испанию. Сейчас они отдыхают на Азорских островах.

Related video

74-летний американский актер Ричард Гир и его 41-летняя жена Алехандра Сильва отправились в семейный отпуск, пока они готовятся покинуть Соединенные Штаты и поселиться в Мадриде. Кадром детей публицистка поделилась в Instagram.

Супруги вместе с двумя маленькими наследниками, 5-летним Александром и 4-летним Джеймсом наслаждаются семейным отпуском. После остановки в Испании семья отправилась на Азорские острова.

Алехандра поделилась трогательным моментом в Instagram, опубликовав фотографию их детей, которые играют на берегу моря, подписав: "Ценные моменты, драгоценные подарки".

Сыновья Ричарда Гира

Гир и Сильва поженились на частной церемонии в апреле 2018 года. В феврале 2019 у пары родился наследник Александр, а в апреле 2020 на свет появился Джеймс. С женой актер познакомился в 2014 году на кинофестивале.

Этой осенью они планируют навсегда поселиться в Испании. В прошлом году Ричарда и Алехандру заметили в Мадриде, они посещали недвижимость в эксклюзивном жилом районе и изучали потенциальные школы для своих детей.

Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Getty Images

Сейчас семья проживает в особняке 1938 года в Нью-Канаан, штат Коннектикут, который ранее принадлежал певцу Полу Саймону.

У Гира также есть сын Гомер от экс-супруги Кэри Лоуэлл, с которой актер был женат с 2002 по 2016 год.

Напомним, Ричард Гир с женой вышел на публику.

Также Фокус писал о причинах развода Ричарда Гира и Синди Кроуфорд.