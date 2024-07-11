Дружина Річарда Гіра показала рідкісні кадри його синів (фото)

Незабаром родина переїде до Іспанії. Наразі вони відпочивають на Азорських островах.

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74-річний американський актор Річард Гір та його 41-річна дружина Алехандра Сільва вирушили в сімейну відпустку, поки вони готуються покинути Сполучені Штати та оселитися в Мадриді. Кадром дітей публіцистка поділилася в Instagram.

Подружжя разом із двома маленькими спадкоємцями, 5-річним Александром і 4-річним Джеймсом насолоджуються сімейною відпусткою. Після зупинки в Іспанії родина вирушила на Азорські острови.

Алехандра поділилася зворушливим моментом в Instagram, опублікувавши фотографію їхніх дітей, які граються на березі моря, підписавши: "Цінні моменти, дорогоцінні подарунки".

Сини Річарда Гіра

Гір та Сільва одружилися на приватній церемонії у квітні 2018 року. У лютому 2019 в пари народився спадкоємець Александр, а у квітні 2020 на світ зʼявився Джеймс. З дружиною актор познайомився у 2014 році на кінофестивалі.

Цієї осені вони планують назавжди оселитися в Іспанії. Минулого року Річарда та Алехандру помітили в Мадриді, вони відвідували нерухомість в ексклюзивному житловому районі та вивчали потенційні школи для своїх дітей.

Річард Гір та Алехандра Сільва Фото: Getty Images

Наразі сім'я проживає в особняку 1938 року в Нью-Канаан, штат Коннектикут, який раніше належав співаки Полу Саймону.

У Гіра також є син Гомер від ексдружини Кері Лоуелл, з якою актор був одружений з 2002 по 2016 рік.

Нагадаємо, Річард Гір з дружиною вийшов на публіку.

Також Фокус писав про причини розлучення Річарда Гіра та Сінді Кроуфорд.