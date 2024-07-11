alyona alyona ответила, готова ли вернуться на Евровидение

alyona alyona заявила, что готова во второй раз побывать на песенном конкурсе.

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Рэп-исполнительница alyona alyona, которая в этом году в дуэте с Jerry Heil представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024, который прошел в Мальме, призналась, готова ли еще раз поехать на конкурс. Подробностями артистка поделилась в интервью на концерте в Киеве, где она выступила с Jerry Heil.

В частности, в ответ на вопрос вернется ли alyona alyona на Евровидение украинская рэп-дива отметила, что готова вернуться на музыкальный конкурс, только в качестве музыкального продюсера, потому что сейчас имеет уже нужный опыт и пройденный путь.

"Как продюсер обязательно я думаю. Ну, мы такой опыт получили, что он будет пропадать", — заявила alyona alyona

Пока неизвестно, состоится ли возвращение рэперши как наставника, или музыкального продюсера на конкурс в следующем году, поэтому остается только ждать. Сейчас alyona alyona объявила о своем туре по европейским странам ее с концертами можно будет увидеть уже в августе и сентябре в Нидерландах, Германии, Польше и Словакии.

Напомним, alyona alyona и Jerry Heil получили третье место на песенном конкурсе Евровидение 2024. Таким образом артистки разрушили самый большой миф Евровидения. Даже украинским представительницам для выступления в финале достался номер 2, который в колуарах песенного конкурса называют "пятном смерти". Причиной этому стал психологический фактор, согласно которому, чаще всего зрители не помнят номер, который видят под вторым номером. Даже статистика Евровидения за многие годы показала, что все, кто выступал в финале под вторым номером никогда не занимали призовые места .

Кроме этого, Фокус писал, что alyona alyona отпраздновала день рождения на фронте.