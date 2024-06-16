"Спасибо, что имею возможность творить": alyona alyona отпраздновала день рождения на фронте (фото)

alyona alyona отметила, что для нее было очень важно находиться на фронте именно в этот день. Певица поделилась с фанатами снимками в окружении военных ВСУ.

Украинская рэперша alyona alyona, которая вместе с певицей Jerry Heil представляла нашу страну на "Евровидении-2024", отпраздновала день рождения на фронте. Исполнительница поделилась в Instagram с поклонниками снимками своего выступления перед военными и обратилась с просьбой ко всем неравнодушным сделать донат на средства РЭБ.

14 июня исполнительнице исполнилось 33 года. Праздничный день alyona alyona решила спеть для воинов ВСУ, поэтому в составе с "Культурного десанта" поехала в прифронтовую зону. Таким образом певица лично поблагодарила защитников Украины за возможность спокойно жить и заниматься творчеством.

"Свой день рождения я хочу провести с выступлениями с "Культурным десантом" для военных на фронте, прифронтовой зоне. Я обязан военным тем, что этот день рождения происходит. Я хочу привезти им свое "спасибо" за то, что я жива и имею возможность творить и жить дальше. Для меня это важно — быть там в этот день", — поделилась исполнительница.

В своей заметке alyona alyona alyona также попросила своих поклонников с просьбой сделать взносы на приобретение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Лучшим подарком для меня будет ваш донат на сбор на средства РЭБ. Любой ваш донат очень и очень важен, даже несколько гривен, потому что маленьких донатов не существует!" — написала артистка.

Ранее, 11 июня, Фокус писал, что аІуопа аІуопа вышла на публику в костюме в котором представляла Украину на Евровидении 2024. Рэперша таким образом решила собрать донаты на нужды ВСУ.