"Дякую, що маю змогу творити": alyona alyona відсвяткувала день народження на фронті (фото)

alyona alyona зазначила, що для неї було дуже важливо знаходитися на фронті саме в цей день. Співачка поділилася з фанатами знімками в оточенні військових ЗСУ.

Українська реперка alyona alyona, яка разом із співачкою Jerry Heil представляла нашу країну на "Євробаченні-2024", відсвяткувала день народження на фронті. Виконавиця поділилася в Instagram з шанувальниками знімками свого виступу перед військовими та звернулася із проханням до всіх небайдужих зробити донат на засоби РЕБ.

14 червня виконавиці виповнилося 33 роки. Святковий день alyona alyona вирішила заспівати для воїнів ЗСУ, тому у складі з "Культурного десанта" поїхала у прифронтову зону. Таким чином співачка особисто подякувала захисникам України за можливість спокійно жити та займатися творчістю.

"Свій день народження я хочу провести з виступами з "Культурним десантом" для військових на фронті, прифронтовій зоні. Я завдячую військовим тому, що цей день народження відбувається. Я хочу привезти їм своє "дякую" за те, що я жива і маю змогу творити і жити далі. Для мене це важливо – бути там у цей день", — поділилася виконавиця.

У своєму дописі alyona alyona також попросила своїх шанувальників з проханням зробити внески на придбання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Найкращим подарунком для мене буде ваш донат на збір на засоби РЕБ. Будь-який ваш донат дуже і дуже важливий, навіть кілька гривень, бо маленьких донатів не існує!" – написала артистка.

Раніше, 11 червня, Фокус писав, що аlyona alyona вийшла на публіку у костюмі в якому представляла Україну на Євробаченні 2024. Реперка таким чином вирішила зібрати донати на потреби ЗСУ.