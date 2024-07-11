Аlyona alyona відповіла, чи готова повернутися на Євробачення

Аlyona alyona заявила, що готова вдруге побувати на пісенному конкурсі.

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Реп-виконавиця alyona alyona, яка цьогоріч в дуеті з Jerry Heil представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2024, який пройшов у Мальме, зізналася, чи готова ще раз поїхати на конкурс. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю на концерті у Києві, де вона виступила з Jerry Heil.

Зокрема, у відповідь на запитання чи повернеться alyona alyona на Євробачення українська реп-діва наголосила, що готова повернутись на музичний конкурс, тільки в якості музичного продюсера, бо зараз має вже потрібний досвід і пройдений шлях.

"Як продюсер обов’язково я думаю. Ну, ми такий досвід отримали, що він буде пропадати", — заявила alyona alyona

Поки, що, невідомо, чи відбудеться повернення реперки як наставника, чи музичного продюсера на конкурс у наступному році, тому залишається тільки чекати. Наразі, alyona alyona оголосила про свій тур європейськими країнами її з концертами можна буде побачити вже в серпні та вересні у Нідерландах, Німеччині, Польщі та Словаччині.

Нагадаємо, alyona alyona та Jerry Heil здобули третє місце на пісенному конкурсі Євробачення 2024. Таким чином артистки зруйнували найбільший міф Євробачення. Навіть українським представницям для виступу у фіналі дістався номер 2, який в кулуарах пісенного конкурсу називають "плямою смерті". Причиною цьому став психологічний фактор, згідно з яким, частіше за все глядачі не пам'ятають номер, яі бачать під другим номером. Навіть статистика Євробачення за багато років показала, що всі, хто виступав у фіналі під другим номером ніколи не займали призові місця.

Крім цього, Фокус писав, що alyona alyona відсвяткувала день народження на фронті.