Трендовые цвета для мужчин на лето 2024: самые интересные сочетания сезона (фото)

Считается, что самые выгодные цвета для сочетания в одежде — это классические черный, белый, серый, синий, бежевый и коричневый. Вещи, в таких цветовых гаммах почти всегда резонируют между собой и будут выглядеть гармонично независимо от стиля, который вы выбрали.

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Однако, эти цвета быстро могут надоесть и скорее всего, вы захотите разбавить свои стилизации — это особенно актуально, когда речь идет о теплом сезоне. Поэтому дизайнеры бренда Andreas Moskin Андрей Моськин и Андреас Белоус специально для Фокуса поделились интересными цветовыми сочетаниями летнего сезона 2024 на примере инфлюенсеров.

Нежный бледно-желтый, голубой и бежевый нежный бледно-желтый

По словам дизайнеров, эти цвета лучше всего срезонируют в элегантных стилизациях, например, в эстетиках old money или preppy. Они добавляют образу изысканности и сдержанной чувственности. Андрей Моськин и Андреас Белоус отмечают, что главное композиционно правильно выбрать вещи: более акцентные цвета (желтый и голубой) на верх, базовые (белый или бежевый) на низ.

Светло-зеленый и классический белый

Здесь речь идет о классической двухцветной схеме — базовый черный или белый плюс акцентный яркий цвет, объяснили Андрей Моськин и Андреас Белоус.

По их словам, черный и белый — неизменны, однако акценты меняются из сезона в сезон. На этот раз они советуют выбрать светло-зеленый, который, несомненно, добавит свежести образу.

Персиковый и айвори

Сюда также можно добавить еще бежевый, чтобы создать легкий, нежный образ, объяснили дизайнеры.

"Очевидно, акцентный персиковый даем на верху. Впрочем, не забываем о ярких летних аксессуарах — это может быть платок или шляпа с минималистичным принтом, где присутствует или айвори, или персиковый цвета",- акцентировали Андрей Моськин и Андреас Белоус.

Пудровый и белый или голубой

Андрей Моськин и Андреас Белоус объяснили, что в этом сочетании пудровый или даже другой оттенок розового стоит сделать доминантным в образе. Дизайнеры отмечают, что легкое вкрапление белого или голубого создаст гармоничную композицию, на которую хочется смотреть и рассматривать.

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