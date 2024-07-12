Трендові кольори для чоловіків на літо 2024: найцікавіші поєднання сезону (фото)

Вважається, що найвигідніші кольори для поєднання в одязі — це класичні чорний, білий, сірий, синій, бежевий та коричневий. Речі, у таких колірних гамах майже завжди резонують між собою та виглядатимуть гармонійно незалежно від стилю, який ви обрали.

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Проте, ці кольори швидко можуть набриднути й скоріш за все, ви захочете розбавити свої стилізації — це особливо актуально, коли йдеться про теплий сезон. Отож дизайнери бренду Andreas Moskin Андрій Моськін та Андреас Білоус спеціально для Фокусу поділилися найцікавішими колірними поєднаннями літнього сезону 2024 на прикладі інфлюенсерів.

Ніжний блідо-жовтий, блакитний та бежевий

За словами дизайнерів, ці кольори найкраще зрезонують в елегантних стилізація, наприклад, в естетиках old money чи preppy. Вони додають образу вишуканості та стриманої чуттєвості. Андрій Моськін та Андреас Білоус наголошують, що головне композиційно правильно обрати речі: більш акцентні кольори (жовтий та блакитний) на верх, базові (білий або бежевий) на низ.

Світло-зелений та класичний білий

Тут йдеться про класичну двоколірну схему — базовий чорний або білий плюс акцентний яскравий колір, пояснили Андрій Моськін та Андреас Білоус.

За їх словами, чорний та білий — незмінні, проте акценти змінюються із сезону в сезон. Цього разу вони радять обрати світло-зелений, який, без сумніву, додасть свіжості образу.

Персиковий та айворі

Сюди також можна додати ще бежевий, щоб створити легкий, ніжний образ, пояснили дизайнери.

"Вочевидь, акцентний персиковий даємо на верху. Утім не забуваємо про яскраві літні аксесуари — це може бути хустинка або ж капелюх із мінімалістичним принтом, де присутній або айворі, або персиковий кольори", — акцентували Андрій Моськін та Андреас Білоус.

Пудровий та білий чи блакитний

Андрій Моськін та Андреас Білоус пояснили, що у цьому поєднанні пудровий або ж навіть інший відтінок рожевого варто зробити домінантним в образі. Дизайнери наголошують, що легке вкраплення білого або блакитного створить гармонійну композицію, на яку хочеться дивитися й розглядати.

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