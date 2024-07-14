Стиль жизни
14 июля 2024 года: апостола Акилы — что сегодня нельзя делать
Наталья Гулий
646
Сегодня нельзя иметь дело с огнем и вести переговоры.
Related video
Что случилось 14 июля?
Сегодня православная церковь почитает апостола Акилы. Он вместе со своей супругой Прискиллой проповедовал христианство, Акила был учеником апостола Павла и епископом. Убили их обоих язычники, которые в те времена преследовали христиан.
Что нельзя делать 14 июля:
- иметь дело с огнем;
- вести переговоры;
- выбрасывать остатки еды со стола.
Народные приметы и поверья:
- сухая погода – к теплой осени;
- деревья начинают краснеть – будет хороший урожай грибов;
- в водоемах плавают чайки – погода улучшится;
- дождь – всю неделю будет мокрая погода.
Родились 14 июля:
1977 год — Виктория, кронпринцесса Швеции.
Также в этот день:
1894 год — во Львове происходит первый в украинской истории футбольный матч (между командами Львова и Кракова);
1933 год — выходит первый мультфильм Макса Флейшера о моряке Попае.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года