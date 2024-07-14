14 июля 2024 года: апостола Акилы — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя иметь дело с огнем и вести переговоры.

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Что случилось 14 июля?

Сегодня православная церковь почитает апостола Акилы. Он вместе со своей супругой Прискиллой проповедовал христианство, Акила был учеником апостола Павла и епископом. Убили их обоих язычники, которые в те времена преследовали христиан.

Что нельзя делать 14 июля:

иметь дело с огнем;

вести переговоры;

выбрасывать остатки еды со стола.

Народные приметы и поверья:

сухая погода – к теплой осени;

деревья начинают краснеть – будет хороший урожай грибов;

в водоемах плавают чайки – погода улучшится;

дождь – всю неделю будет мокрая погода.

Родились 14 июля:

1977 год — Виктория, кронпринцесса Швеции.

Также в этот день:

1894 год — во Львове происходит первый в украинской истории футбольный матч (между командами Львова и Кракова);

1933 год — выходит первый мультфильм Макса Флейшера о моряке Попае.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года