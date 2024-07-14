Спустя 6 лет после помолвки: 63-летний Эдди Мерфи женился на своей возлюбленной (фото)

Эдди Мерфи и Пейдж Батчер обручились еще в 2018 году. Звездная пара воспитывает двоих детей.

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Звезда Голливуда Эдди Мерфи 9 июля официально вступил в брак со своей давней возлюбленной, матерью двоих его детей и моделью Пейдж Батчер, сообщает People.

Номинант на премию "Оскар" и австралийская модель обручились в сентябре 2018 года. И только спустя почти шесть лет пара приняла решение оформить свои отношения официально.

63-летний актер и 44-летняя модель устроили свадьбу на Карибах в Ангилье. На празднике присутствовали только самые близкие. На церемонии бракосочетания невеста была одета в корсетное кружевное платье, разработанное израильским дизайнером Мирой Цвиллингер, а жених был в белом костюме Brioni.

Для актера это второй брак, а для модели — первый. Мерфи является самым многодетным отцом в Голливуде — их у него десять. Пятеро детей родились в браке с Николь Митчелл и еще трое от разных подруг. Мерфи — отец 34-летнего Эрика, родившегося в отношениях с Полетт Макнили, 33-летнего Кристиана от Тамары Худ и 17-летней Энджел Айрис от экс-участницы Spice Girls Мелани Браун. Также в отношениях с Пейдж Батчер у него есть 8-летняя дочь Иззи Уна и 5-летний сын Макс Чарльз.

Новость об их свадьбе появилась менее чем через месяц после того, как Мерфи и Батчер появились вместе на премьере фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф." в Лос-Анджелесе 20 июня.