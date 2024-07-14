Через 6 років після заручин: 63-річний Едді Мерфі одружився зі своєю коханою (фото)

Едді Мерфі та Пейдж Батчер заручилися ще 2018 року. Зіркова пара виховує двох дітей.

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Зірка Голлівуду Едді Мерфі 9 липня офіційно одружився зі своєю давньою коханою, матір'ю двох його дітей і моделлю Пейдж Батчер, повідомляє People.

Номінант на премію "Оскар" і австралійська модель заручилися у вересні 2018 року. І тільки через майже шість років пара вирішила оформити свої стосунки офіційно.

63-річний актор і 44-річна модель влаштували весілля на Карибах в Ангільї. На святі були присутні тільки найближчі. На церемонії одруження наречена була одягнена в корсетну мереживну сукню, розроблену ізраїльським дизайнером Мірою Цвіллінгер, а наречений був у білому костюмі Brioni.

Для актора це другий шлюб, а для моделі — перший. Мерфі є найбагатодітнішим батьком у Голлівуді — їх у нього десять. П'ятеро дітей народилися в шлюбі з Ніколь Мітчелл і ще троє від різних подруг. Мерфі — батько 34-річного Еріка, народженого у стосунках із Полетт Макнілі, 33-річного Крістіана від Тамари Худ і 17-річної Енджел Айріс від екс-учасниці Spice Girls Мелані Браун. Також у стосунках із Пейдж Батчер у нього є 8-річна дочка Іззі Уна і 5-річний син Макс Чарльз.

Новина про їхнє весілля з'явилася менш ніж за місяць після того, як Мерфі і Батчер з'явилися разом на прем'єрі фільму "Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Ф." у Лос-Анджелесі 20 червня.