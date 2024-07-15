Анджелина Джоли появилась на публике с сыном Паксом (фото)

Наследник знаменитости сопровождал ее во время ужина. Других детей актрисы в этот раз не было рядом с ней.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с 20-летним сыном Паксом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Вечные" наслаждалась ужином со своим наследником, которого редко видят на публике, в популярном месте для знаменитостей Суши-парк в Западном Голливуде.

Бывшая жена Брэда Питта продемонстрировала черное платье с разрезом, полупрозрачные очки и туфли на высоком каблуке. Ее платье без рукавов позволило актрисе показать большую татуировку, которую она сделала на левой верхней части руки в честь всех шести своих детей.

Джоли распустила свои длинные волосы, сделала легкий макияж и носила в руках черную сумку.

Тем временем Пакс надел синий бомбер с рисунком поверх белой футболки и брюк оттенка хаки. К летнему образу сын Брэда Питта добавил солнцезащитные очки.

Анджелина Джоли с сыном Паксом

Как известно, Пакс — молодой художник, в произведениях которого используется "цифровой и смешанный медиапроцесс".

В свое время парня усыновила одна из самых известных пар в мире. Также Джоли и Питт стали родителями биологических детей — Шайло, Вивьен и Нокса. Кроме них, они усыновили дочь Захару и сына Мэддокса.

Сообщается, что бывшие супруги "медленно приближаются к урегулированию развода", который начался еще в 2016 году.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Напомним, как выглядит родной сын Анджелины Джоли.

Также Фокус писал о сложных отношениях Брэда Питта с его детьми.