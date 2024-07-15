Анджеліна Джолі зʼявилася на публіці із сином Паксом (фото)

Спадкоємець знаменитості супроводжував її під час вечері. Інших дітей акторки цього разу не було поруч з нею.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі зʼявилася на публіці з 20-річним сином Паксом. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Вічні" насолоджувалася вечерею зі своїм спадкоємцем, якого рідко бачать на публіці, у популярному місці для знаменитостей Суші-парк у Західному Голлівуді.

Колишня дружина Бреда Пітта продемонструвала чорну сукню з розрізом, напівпрозорі окуляри та туфлі на високих підборах. Її сукня без рукавів дозволила акторці показати велике татуювання, яке вона зробила на лівій верхній частині руки на честь всіх шести своїх дітей.

Джолі розпустила своє довге волосся, зробила легкий макіяж та носила в руках чорну сумку.

Тим часом Пакс одягнув синій бомбер з малюнком поверх білої футболки та штанів відтінку хакі. До літнього образу син Бреда Пітта додав сонцезахисні окуляри.

Анджеліна Джолі із сином Паксом

Як відомо, Пакс — молодий художник, у творах якого використовується "цифровий і змішаний медіапроцес".

Свого часу хлопця всиновила одна з найвідоміших пар у світі. Також Джолі та Пітт стали батьками біологічних дітей — Шайло, Вівʼєн та Нокса. Окрім них, вони всиновили доньку Захару та сина Меддокса.

Повідомляється, що колишнє подружжя "повільно наближається до врегулювання розлучення", яке почалося ще у 2016 році.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, як виглядає рідний син Анджеліни Джолі.

Також Фокус писав про складні стосунки Бреда Пітта з його дітьми.