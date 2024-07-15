Мадонна вывела в свет названную дочь Эстер (фото)
Артистка стала мамой шестерых детей. Двое из них — биологические.
65-летняя американская певица Мадонна вышла на прогулку с 11-летней дочерью Эстер. Об этом пишет Daily Mail.
Дуэт заметили в Нью-Йорке. Суперзвезда была в полностью черном образе во время редкой прогулки с названной дочерью. Мэдж надела стильное макси-платье в сочетании с кардиганом в тон, дополнив образ темными массивными солнцезащитными очками. Светлые волосы артистки были распущены, она несла в руках напиток.
Тем временем Эстер была в платье-майке с животным принтом.
Мадонна также является матерью 27-летней Лурдес Леон, 23-летнего Рокко Ричи, 18-летнего Дэвида Банды, 18-летней Мерси Джеймс и 11-летней Стеллы — близняшки Эстер. Первая родилась в союзе с кубинским актером Карлосом Леоном. Рокко — сын режиссера Гая Ричи. А остальные дети певицы в свое время были усыновлены из африканских стран.
Дэвида артистка усыновила в 2006 году, когда ему было 13 месяцев. Юноша родился в деревне Липунга, которая расположена на западе Малави. Эстер и Стеллу также усыновили из Малави в начале 2017 года. Два года до усыновления девочки жили в детском доме.
Еще одну дочь Мерси усыновили в 2007 году, когда ей было четыре года и она болела малярией.
В июне 2023 года многодетная мама была срочно госпитализирована после того, как оказалось, что у нее тяжелая бактериальная инфекция. Недавно Мадонна отпраздновала годовщину выздоровления.
Напомним, как выглядят приемные дети Мадонны.
Также Фокус писал о новом молодом бойфренде Мадонны.