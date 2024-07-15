Мадонна вивела у світ названу доньку Естер (фото)

Артистка стала мамою шістьох дітей. Двоє з них — біологічні.

Related video

65-річна американська співачка Мадонна вийшла на прогулянку з 11-річною донькою Естер. Про це пише Daily Mail.

Дует помітили в Нью-Йорку. Суперзірка була в повністю чорному образі під час рідкісної прогулянки з названою донькою. Медж одягла стильну максі-сукню в поєднанні з кардиганом у тон, доповнивши образ темними масивними сонцезахисними окулярами. Світле волосся артистки було розпущене, вона несла в руках напій.

Тим часом Естер була в сукні-майці з тваринним принтом.

Мадонна з донькою Естер

Мадонна також є матір’ю 27-річної Лурдес Леон, 23-річного Рокко Річі, 18-річного Девіда Банди, 18-річної Мерсі Джеймс і 11-річної Стелли — близнючки Естер. Перша народилася в союзі з кубинським актором Карлосом Леоном. Рокко — син режисера Гая Річі. А інші діти співачки свого часу були всиновлені з африканських країн.

Девіда артистка усиновила у 2006 році, коли йому було 13 місяців. Юнак народився в селі Ліпунга, яке розташоване на заході Малаві. Естер і Стеллу також усиновили з Малаві на початку 2017 року. Два роки до усиновлення дівчата жили в дитячому будинку.

Мадонна з дітьми Фото: Instagram madonna

Ще одну дочку Медж Мерсі усиновили у 2007 році, коли їй було чотири роки і вона хворіла на малярію.

У червні 2023 року багатодітна мама була терміново госпіталізована після того, як виявилося, що в неї важка бактеріальна інфекція. Нещодавно Мадонна відсвяткувала річницю одужання.

Нагадаємо, як виглядають прийомні діти Мадонни.

Також Фокус писав про нового молодого бойфренда Мадонни.