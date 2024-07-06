65-річна Мадонна показала нового молодого бойфренда (фото)

Американська поп-співачка провела вечір з друзями в одному з нью-йоркських клубів. Вона не тільки показала нову пасію, а й згадала, що їй довелося пережити за останній рік.

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Американська поп-ікона Мадонна не зраджує собі й обирає партнерів, які набагато молодші, ніж вона. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімками, де продемонструвала вельми неоднозначні кадри в компанії молодого темношкірого хлопця, ім'я якого поки не називається.

Серію знімків було зроблено в готелі The Standard High Line Hotel у Нью-Йорку, куди артистка разом із друзями приїхала розважитися на вечір. На ній був яскраво-червоний топ і такого ж кольору штани. Свій образ вона доповнила червоними шкіряними напіврукавичками, такого ж кольору ковбойськими чоботами і великою кількістю браслетів і ланцюжків.

Знаменитість особливо часто позувала зі ставним незнайомцем, а на одному з фото він поклав руку їй на груди, коли вони напівлежали на чорному шкіряному дивані.

Імені чоловіка Мадонна не розголошує. Натомість у підписі вона поміркувала про річницю свого чудесного зцілення.

"Сьогодні рік тому я щойно повернулася додому з лікарні після того, як пережила небезпечну для життя хворобу. Я ледь могла стояти на задньому дворі з одним бенгальським вогнем. Я дивовижним чином одужала і провела приголомшливий рік. Дякую тобі, Господи. Життя прекрасне!" — написала зірка.

Поп-зірку доправили в лікарню 24 червня 2023 року після того, як її виявили без свідомості внаслідок, як пізніше з'ясувалося, серйозної бактеріальної інфекції.

Артистку помістили у відділення інтенсивної терапії, де її довелося реанімувати за допомогою "Наркану". Цей препарат традиційно використовується для лікування людей, які перенесли передозування опіоїдами. Його також застосовують і у випадках, якщо у людини септичний шок.

Пізніше Мадонна розповіла, що впала в медикаментозну кому, оскільки боролася за своє життя, незважаючи на легеневу і ниркову недостатність.

Однією з причин цього називали перевтому Медж, яка активно готувалася до святкового туру з нагоди 40-річчя її творчої діяльності. Він мав розпочатися 15 липня 2023 року в канадському Ванкувері, проте його перенесли на три місяці через проблеми зі здоров'ям у зірки.

На своєму шоу в Брукліні Мадонна сказала, що у неї "легені не працюють" і "нирки відмовляють", і заявила, що ймовірність того, що вона не виживе, становить 40%.

Незважаючи на пережите, артистка відпрацювала тур, який завершився 4 травня масштабним безкоштовним концертом на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Він зібрав колосальні 1,6 мільйона шанувальників. За даними Economic Times, цей концерт тепер вважається найбільшим автономним концертом усіх часів.

Раніше Мадонна зустрічалася з 24-річним манекенником Ендрю Дарнеллом, 30-річним боксером Джошуа Поппером, а також із 29-річним Ахламаліком Вільямсом. З останнім у Медж роман тривав три роки.

Раніше Фокус писав, що Мадонна підтримала українських дітей, які страждають від війни.