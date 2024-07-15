Том Круз, Зендая, Джулия Робертс: звезды посетили финал Уимблдона-2024

Не только появление Кейт Миддлтон порадовало фанатов тенниса. На трибунах появились голливудские актеры в компании своих возлюбленных.

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Ряд знаменитостей посетили мужской финал Уимблдона-2024 в Лондоне 14 июля. Об этом пишет US Weekly.

На трибунах теннисного турнира появились Джерард Батлер, Бенедикт Камбербэтч, Пол Мескаль, Зендая, Джулия Робертс, Джейми Дорнан и его жена Амелия Уорнер, Том Круз и другие. Последний следил за победой испанца Карлоса Алькараса в солнцезащитных очках.

Том Круз на Уимблдоне-2024 Фото: Getty Images

Тем временем Джулия Робертс появилась на турнире в компании мужа, кинооператора Дэниела Модера, а звезду сериала "Шерлок" Бенедикта Камбербэтча сопровождала жена Софи Хантер.

Бенедикт Камбербэтч, Джулия Робертс с мужем на Уимблдоне-2024 Фото: Getty Images

"Невероятный день на Уимблдоне!" — написала Робертс в соцсетях.

На публике Джулия появилась в белом спортивном мини-платье от Gucci. Тем временем ее муж был в синем деловом костюме.

Джулия Робертс с мужем

А Зендая, которая недавно сыграла в спортивной драме "Соперники" звезду тенниса, появилась на лондонских трибунах в пиджаке, голубой рубашке и джинсах. Ее бойфренд Том Холланд не сопровождал актрису, хотя сам родом из Британии.

Еще ранее Уимблдон посетили беременная Марго Робби с мужем Томом Акерли, Дэвид Бекхэм, родители Кейт Миддлтон.

Зендая

Напомним, принц Уильям тем временем прибыл на финал Евро-2024.

Также Фокус писал о появлении на финале Уимблдона-2024 Кейт Миддлтон.