Том Круз, Зендея, Джулія Робертс: зірки відвідали фінал Вімблдону-2024
Не лише поява Кейт Міддлтон потішила фанатів тенісу. На трибунах зʼявилися голлівудські актори в компанії своїх коханих.
Низка знаменитостей відвідала чоловічий фінал Вімблдону-2024 у Лондоні 14 липня. Про це пише US Weekly.
На трибунах тенісного турніру зʼявилися Джерард Батлер, Бенедикт Камбербетч, Пол Мескаль, Зендея, Джулія Робертс, Джеймі Дорнан і його дружина Амелія Ворнер, Том Круз тощо. Останній стежив за перемогою іспанця Карлоса Алькараса в сонцезахисних окулярах.
Тим часом Джулія Робертс з’явилася на турнірі в компанії чоловіка, кінооператора Деніела Модера, а зірку серіалу "Шерлок" Бенедикта Камбербетча супроводжувала дружина Софі Гантер.
"Неймовірний день на Вімблдоні!" — написала Робертс у соцмережах.
На публіці Джулія зʼявилася в білій спортивній мінісукні від Gucci. Тим часом її чоловік був у синьому діловому костюмі.
А Зендея, яка нещодавно зіграла в спортивній драмі "Суперники" зірку тенісу, зʼявилася на лондонських трибунах у піджаку, блакитній сорочці та джинсах. Її бойфренд Том Голланд не супроводжував акторку, хоча сам родом з Британії.
Ще раніше Вімблдон відвідали вагітна Марго Роббі з чоловіком Томом Акерлі, Девід Бекхем, батьки Кейт Міддлтон.
Нагадаємо, принц Вільям тим часом прибув на фінал Євро-2024.
Також Фокус писав про появу на фіналі Вімблдону-2024 Кейт Міддлтон.