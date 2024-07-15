Том Круз, Зендея, Джулія Робертс: зірки відвідали фінал Вімблдону-2024

Не лише поява Кейт Міддлтон потішила фанатів тенісу. На трибунах зʼявилися голлівудські актори в компанії своїх коханих.

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Низка знаменитостей відвідала чоловічий фінал Вімблдону-2024 у Лондоні 14 липня. Про це пише US Weekly.

На трибунах тенісного турніру зʼявилися Джерард Батлер, Бенедикт Камбербетч, Пол Мескаль, Зендея, Джулія Робертс, Джеймі Дорнан і його дружина Амелія Ворнер, Том Круз тощо. Останній стежив за перемогою іспанця Карлоса Алькараса в сонцезахисних окулярах.

Том Круз на Вімблдоні-2024 Фото: Getty Images

Тим часом Джулія Робертс з’явилася на турнірі в компанії чоловіка, кінооператора Деніела Модера, а зірку серіалу "Шерлок" Бенедикта Камбербетча супроводжувала дружина Софі Гантер.

Бенедикт Камбербетч, Джулія Робертс з чоловіком на Вімблдоні-2024 Фото: Getty Images

"Неймовірний день на Вімблдоні!" — написала Робертс у соцмережах.

На публіці Джулія зʼявилася в білій спортивній мінісукні від Gucci. Тим часом її чоловік був у синьому діловому костюмі.

Джулія Робертс з чоловіком

А Зендея, яка нещодавно зіграла в спортивній драмі "Суперники" зірку тенісу, зʼявилася на лондонських трибунах у піджаку, блакитній сорочці та джинсах. Її бойфренд Том Голланд не супроводжував акторку, хоча сам родом з Британії.

Ще раніше Вімблдон відвідали вагітна Марго Роббі з чоловіком Томом Акерлі, Девід Бекхем, батьки Кейт Міддлтон.

Зендея

Нагадаємо, принц Вільям тим часом прибув на фінал Євро-2024.

Також Фокус писав про появу на фіналі Вімблдону-2024 Кейт Міддлтон.