16 июля 2024 года: Финогеев день — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя мыть окна и ходить к гадалкам.
Что случилось 16 июля?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Афиногена и 10 его учеников. Они пострадали в гонениях за христианами в Севастии. Когда-то до правителя дошли слухи, что кто-то проповедует христианство, и он приказал отыскать их. Это был епископ Афиноген, живший в маленьком монастыре вместе с десятью своими учениками. Их задержали, долго пытали, а затем обезглавили.
Что нельзя делать 16 июля:
- мыть окна;
- ходить к гадалкам;
- ругаться;
- отказывать в помощи.
Народные приметы и поверья:
- густой туман показывает – осенью ждите много грибов;
- посевы начали есть полевые мыши — зима будет затяжной и холодной;
- у моркови поникла ботва — скоро начнется дождь;
- роса на траве до обеда — к жаре.
День ангела празднуют:
Валентин, Евгений, Павел, Мануил, Юлий.
Родились 16 июля:
1937 год — Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино, народная артистка СССР;
1993 год — Анна Ризатдинова, украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных турниров.
Также в этот день:
1661 год — Стокгольмский банк выпустил первые европейские банкноты;
1909 год — основание компании "Audi";
1912 год – в Киеве торжественно открыли Бессарабский крытый рынок;
1917 год — принят II Универсал Украинского Центрального Совета;
1990 год — Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины;
2010 год — открытие Первого Одесского международного кинофестиваля;
2019 год — вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года