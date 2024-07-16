75-летняя Вера Вонг продемонстрировала стройную фигуру (фото)

Недавно знаменитость встретила 75-летие. Она часто удивляет своим молодым видом поклонников.

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75-летняя американская дизайнер Вера Вонг продемонстрировала стройную фигуру после того, как отпраздновала юбилей. Снимками знаменитость делится в Instagram.

На фото Вера предстала в черном мини-платье с длинными рукавами, которое дополнила галстуком в тон. Ее длинные волосы были распущены. На ногах автора желанных свадебных платьев были белые сланцы. Наряд демонстрировал очень стройные ноги Вонг, которая недавно встретила 75-й день рождения.

"Пляжный стиль черный галстук", — лаконично написала знаменитость.

Вера Вонг

Вера, которая не придерживается особых диет, рассказывала, что именно упорный труд сохраняет ее молодость. Знаменитость не лишает себя фастфуда или алкоголя. Она занимается спортом и даже делает силовые упражнения.

"Я действительно ем McDonald's, несомненно. Я заказываю его каждый день, примерно две недели, а потом меняю", — говорила Вера.

Модельер также может съесть "пончик с кремовой начинкой и сахарной глазурью".

Вера Вонг

Кроме этого, она обращает внимание на состояние своих волос. Длинные, гладкие черные волосы Вонг помогают ей выглядеть молодо, и недавно она призналась, почему не позволяет своим волосам поседеть.

Напомним, как выглядел отец Веры Вонг.

Также Фокус писал о 75-летии Веры Вонг.