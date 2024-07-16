75-річна Вера Вонг продемонструвала струнку фігуру (фото)

Нещодавно знаменитість зустріла 75-річчя. Вона часто дивує своїм молодим виглядом шанувальників.

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75-річна американська дизайнерка Вера Вонг продемонструвала струнку фігуру після того, як відсвяткувала ювілей. Знімками знаменитість ділиться в Instagram.

На фото Вера постала в чорній мінісукні з довгими рукавами, яку доповнила краваткою в тон. Її довге волосся було розпущене. На ногах авторки бажаних весільних суконь були білі сланці. Вбрання демонструвало дуже стрункі ноги Вонг, яка нещодавно зустріла 75-й день народження.

"Пляжний стиль чорна краватка", — лаконічно написала знаменитість.

Вера Вонг

Вера, яка не дотримується особливих дієт, розповідала, що саме наполеглива праця зберігає її молодість. Знаменитість не позбавляє себе фастфуду чи алкоголю. Вона займається спортом і навіть робить силові вправи.

"Я справді їм McDonald’s, безсумнівно. Я замовляю його щодня, приблизно два тижні, а потім змінюю", — говорила Вера.

Модельєрка також може зʼїсти "пончик із кремовою начинкою та цукровою глазур’ю".

Вера Вонг

Окрім цього, вона звертає увагу на стан свого волосся. Довге, гладке чорне волосся Вонг допомагає їй мати молодий вигляд, і нещодавно вона зізналася, чому не дозволяє своєму волоссю посивіти.

Нагадаємо, як виглядав батько Вери Вонг.

Також Фокус писав про 75-річчя Вери Вонг.