"Не приносите цветов": Ада Роговцева в свой День рождения попросила собрать деньги на автомобиль

Ада Роговцева в свой день рождения решила выйти на сцену, однако попросила поклонников не нести для нее цветы.

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Ада Роговцева в свой день рождения решила собрать средства на машину для раненого медика, который служит с ее зятем на фронте. Приобщиться к сбору актриса призвала у себя на странице в Фейсбук.

В частности, сегодня, 16 июля, Аде Роговцевой исполняется 87 лет. В свой День рождения актриса решила выйти на сцену и выступит на сцене Октябрьского дворца в спектакле "Похоже на счастье".

"Конечно же страшно в эту жару начинать спектакль в пальто с лисьим воротником. Но я уверена, что играть спектакль в пальто даже в 87 легче, чем в бронике и каске держать бой", — написала актриса.

По случаю такого события Ада Роговцева призвала поклонников не приносить ей цветы, а лучше направить эти средства на сбор для военных. Артистка рассказала, что хочет помочь собрать средства на автомобиль для боевого медика по имени Никита. Мужчина служит вместе с зятем актрисы. Она рассказала, что Никита ушел на фронт добровольцем, где сейчас работает на скорой и эвакуирует раненых украинских солдат. Недавно Никита во время очередной эвакуации попал под обстрелы. Сейчас Никита находится в больнице. Чтобы ему и в дальнейшем было на чем выполнять свою боевую задачу, актриса призвала помочь собрать на нее средства.

"Не приносите цветы, прошу вас! Ваши цветы могут прорасти помощью боевым медикам. И все, кто имеет желание поздравить меня — прошу! Донат на машину для боевых медиков лучший подарок мне на 87-летие!" — резюмировала актриса.

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