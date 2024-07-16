"Не приносьте квітів": Ада Роговцева у свій День народження попросила зібрати гроші на автомобіль

Ада Роговцева у свій день народження вирішила вийти на сцену, однак попросила шанувальників не нести для неї квітів.

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Ада Роговцева у свій день народження вирішила зібрати кошти на автівку для пораненого медика, який служить з її зятем на фронті. Долучитися до збору акторка закликала у себе на сторінці в Фейсбук.

Зокрема, сьогодні, 16 липня, Аді Роговцевій виповнюється 87 років. У свій День народження акторка вирішила вийти на сцену і виступити на сцені Жовтневого палацу у спектаклі "Схоже на щастя".

"Звичайно ж лячно в цю спеку починати виставу в пальті з лисячим коміром. Але я певна, що грати виставу в пальті навіть у 87 легше, аніж в броніку та касці тримати бій", — написала акторка.

З нагоди такої події Ада Роговцева закликала шанувальників не приносити їй квіти, а краще направити ці кошти на збір для військових. Артистка розповіла, що хоче допомогти зібрати кошти на автомобіль для бойового медика на ім’я Микита. Чоловік служить разом з зятем акторки. Вона розповіла, що Микита пішов на фронт добровольцем, де зараз працює на швидкій і евакуйовує поранених українських солдатів. Нещодавно Микита під час чергової евакуації потрапив під обстріли. Зараз Микита знаходиться в лікарні. Щоб йому й надалі було на чому виконувати свою бойову задачу, акторка закликала допомогти зібрати на неї кошти.

"Не приносьте квітів, прошу вас! Ваші квіти можуть прорости допомогою бойовим медикам. І всі, хто має бажання привітати мене — прошу! Донат на машину для бойових медиків найкращий подарунок мені на 87-річчя!" — резюмувала акторка.

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