Жена Евгения Кота в кружевных трусиках показала фигуру на пятый день после родов (фото)

Евгений Кот и Наталья Татаринцева в отношениях более 5 лет. Долгое время пара не могла забеременеть.

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Жена танцовщика Евгения Кота Наталья Татаринцева через пять дней после рождения дочери показала свою фигуру в белье. Фотографиями танцовщица поделилась у себя на странице в Инстаграм.

В частности, Наталья родила 10 июля. Танцовщица впервые стала мамой. У нее и ее мужа Евгения родилась дочь, которую назвали Леля. Уже впоследствии Наталья призналась, что первые роды у нее прошли путем кесарева сечения.

Наталья Татаринцева Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

На пятый день после рождения дочери Наталья показала свое фото в белье, чтобы ее поклонниц могли увидеть, что каждая женщина проходит через путь трансформации тела.

"Сейчас я изучаю трансформацию своего послеродового тела", — написала под фото Наталья.

Наталья Татаринцева Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Татаринцева рассказала, на роды она приехала с весом 67,5 килограммов. Уже через пять дней после рождения дочери вес танцовщицы стал 60,5 кг. Также она уточнила, что с ее тела сходят отеки.

"Грудь, правда теперь требует больше внимания и заботы, но тело в целом чувствует легкость и энергию, даже при усталости, как-то больше", — уточнила жена Кота.

Кроме этого, Наталья призналась, что уже с мужем начали поиски няни, однако они планируют найти не просто няню, а женщину, которая будет помогать заниматься домашними делами. Наталья отметила, что самостоятельно хочет заниматься ребенком, поэтому нуждается в поддержке в бытовых вопросах.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Шевченко в годовщину свадьбы показал архивные фото с женой.

Кроме этого, Фокус писал, что Позитив после трех лет тайных отношений официально женился на танцовщице Юлии Сахневич.