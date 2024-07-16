Дружина Євгенія Кота у мереживних трусиках показала фігуру на п'ятий день після пологів (фото)

Євген Кот та Наталія Татарінцева в стосунках понад 5 років. Тривалий час пара не могла завагітніти.

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Дружина танцівника Євгенія Кота Наталія Татарінцева через п’ять днів після народження доньки показала свою фігуру в білизні. Світлинами танцівниця поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Наталія народила 10 липня. Танцівниця вперше стала мамою. У неї та її чоловіка Євгена народилась донька, яку назвали Леля. Вже згодом Наталія зізналася, що перші пологи у неї пройшли шляхом кесаревого розтину.

Наталія Татарінцева Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

На п’ятий день після народження доньки Наталія показала своє фото в білизні, щоб її шанувальниць могли побачити, що кожна жінка проходить через шлях трансформації тіла.

"Зараз я вивчаю трансформацію свого післяпологового тіла", — написала під фото Наталя.

Наталія Татарінцева Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Татарінцева розповіла, на пологи вона приїхала з вагою 67,5 кілограмів. Вже через п’ять днів після народження доньки вага танцівниці стала 60,5 кг. Також вона уточнила, що з її тіла сходять набряки.

"Груди, правда тепер потребують більше уваги й турботи, але тіло загалом відчуває легкість та енергію, навіть при втомі, якось більше", — уточнила дружина Кота.

Крім цього, Наталія зізналася, що вже з чоловіком розпочали пошуки няні, однак вони планують знайти не просто няню, а жінку, яка допомагатиме займатися хатніми справами. Наталія наголосила, що самостійно хоче займатися дитиною, тому потребує підтримки у побутових питаннях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Шевченко у річницю весілля показав архівні фото з дружиною.

Крім цього, Фокус писав, що Позитив після трьох років таємних стосунків офіційно одружився з танцівницею Юлією Сахневич.