Кэти Перри дала редкий комментарий об отношениях с Расселом Брендом

Пара была жената два года. После развода они не поддерживают связей.

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Американская певица Кэти Перри дала редкий комментарий о своих отношениях с Расселом Брендом. Об этом пишет New York Post.

Артистка, которая недавно выпустила свой новый сингл "Woman's World", призналась, что сохранила хорошее настроение, даже когда подписывала документы о разводе со своим бывшим Расселом Брендом.

"В моей подписи всегда было сердце и смайлик. Даже когда я была в депрессии, я бы все равно подписала это смайликом", — призналась Перри.

"Я подписала свои документы о разводе смайликом и сердечком, и это только потому, что это моя подпись", — добавила она.

Кэти Перри и Рассел Бренд Фото: Getty Images

Звезда сцены вышла замуж за комика Рассела Бренда в 2010 году, но пара развелась в 2012 году.

В следующем году в интервью Vogue Кэти рассказала, что Рассел сообщил ей, что подает на развод в переписке в сети.

"Скажем так, я не слышала о нем с тех пор, как он написал мне сообщение о том, что разводится со мной 31 декабря 2011 года", — сказала тогда Перри.

После этого певица начала отношения с актером Орландо Блумом. От их союза подрастает дочь Дэйзи Дав Блум, однако жениться они не спешат.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Напомним, как Кэти Перри смогла похудеть.

Также Фокус писал о новом клипе Кэти Перри.